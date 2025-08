Mourinho in lacrime per la morte di Jorge Costa: “Parte di me se n’è andata”

“Sono molto triste, è una parte della mia storia che se n’è andata“. Con queste parole un Jose Mourinho in lacrime ha parlato della scomparsa dell’ex capitano del Porto Jorge Costa all’età di 53 anni, in occasione della conferenza stampa prima della partita del terzo turno preliminare di Champions League tra il Feyenoord e il suo Fenerbahçe. C’era proprio Mourinho in panchina nel Porto che vinse la Champions League nel 2004 con Jorge Costa che sollevò il trofeo da capitano. Lo Special one ha inviato le condoglianze alla famiglia e parole di conforto ai figli, sottolineando le qualità di leadership dell’ex difensore. “Jorge è uno di quegli uomini che ha lasciato che l’allenatore lavorasse come allenatore. A volte, non è una questione di fascia da capitano“, ha dichiarato, come riporta la stampa portoghese. “Se potesse parlarmi ora, mi direbbe di andare in conferenza stampa, parlare e giocare. Quello era Jorge. Piangerò più tardi”, ha detto Mourinho, visibilmente emozionato. Su Instagram, l’allenatore portoghese ha ribadito lo stesso sentimento, dichiarando che Costa gli avrebbe chiesto di essere “preparato e forte” per i giocatori che ora allena nella seconda classificata turca. “Te lo prometto, ‘Bicho’, lo farò. Riposa in pace, perché la tua eredità rimane con noi“, ha scritto. L’ex giocatore del Porto, e fino ad ora direttore sportivo dei Dragoes, è morto martedì in seguito a un arresto cardiaco. Una fonte dell’ospedale São João – citata da Record – ha riferito a Lusa che Jorge Costa “è andato in arresto cardiorespiratorio al pronto soccorso“, dove era stato trasportato dopo essersi sentito male presso il centro di allenamento del club a Olival, Vila Nova de Gaia.

