Franco Baresi, 10 foto iconiche dello storico capitano del Milan

Franco Baresi, nato a Travagliato il 8 maggio 1960, è uno dei più grandi difensori nella storia del calcio italiano e simbolo eterno dell’AC Milan. Con la maglia rossonera ha giocato 20 stagioni, totalizzando oltre 700 presenze e diventando capitano a soli 22 anni.

Nel corso della sua carriera ha vinto 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe Europee e 4 Supercoppe italiane. Con la nazionale italiana, ha conquistato il Mondiale 1982 e sfiorato il titolo nel 1994, ritirandosi dopo una storica finale giocata da leader nonostante un infortunio.

Il suo stile di gioco elegante e l’intelligenza tattica ne hanno fatto un punto di riferimento mondiale nel ruolo di libero. Il Milan ha ritirato la maglia numero 6 in suo onore.

Oggi Baresi è ancora legato al club come ambasciatore, rappresentando i valori di fedeltà, passione e classe che lo hanno reso una leggenda.

Franco Baresi e la malattia, cosa è successo

In questi giorni Franco Baresi è stato sottoposto a un intervento mini-invasivo per la rimozione di una nodulazione polmonare. L’operazione si è svolta con successo e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni.

I medici hanno previsto per lui una terapia di consolidamento a base di immunoterapia, per garantire un pieno recupero. Baresi ha rassicurato i tifosi con un messaggio diretto e sentito, dicendo che avrà bisogno di un po’ di tempo per rimettersi in forma, ma ha ringraziato tutti per l’affetto e il sostegno ricevuto.