Andrea Pirlo allenerà il Dubai United in serie B degli Emirati Arabi

A un anno dall’esonero dalla panchina della Sampdoria, la carriera da allenatore di Andrea Pirlo riparte dallo United Fc, squadra di Dubai che milita nella seconda divisione del campionato degli Emirati Arabi. Lo ha annunciato il club in una nota pubblicata sul suo sito web: “Lo United Fc è lieto di annunciare ufficialmente la nomina di Andrea Pirlo a nuovo allenatore della prima squadra – si legge – Vincitore della Coppa del Mondo nel 2006 e uno dei centrocampisti più iconici della sua generazione, Pirlo porta con sé una visione calcistica unica e una preziosa esperienza da allenatore maturata con le esperienze alla Juventus e alla Sampdoria. Il suo arrivo segna un nuovo entusiasmante capitolo per lo United Fc e riflette la crescente ambizione del club nel panorama calcistico degli Emirati Arabi Uniti”. Per il presidente dello United Fc, Ilie Cebanu, l’ex centrocampista di Milan e Juventus “incarna i valori e le ambizioni del nostro club e crediamo che sarà una figura chiave nel portarci al livello successivo. Pirlo è già arrivato a Dubai e nei prossimi giorni inizierà a lavorare con la squadra, mentre iniziano i preparativi per la nuova stagione“.