Celeste Pin, morto l’ex giocatore della Fiorentina: aveva 64 anni

Celeste Pin, ex calciatore degli anni ’80 e ’90, che nel corso della carriera aveva vestito le maglie di Perugia, Fiorentina, Verona e Siena, è stato trovato morto nella sua abitazione a Firenze, in via dei Massoni. L’allarme è stato dato poco dopo l’ora di pranzo da un parente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. Pin, che era nato a San Martino di Colle Umberto (Treviso) aveva 64 anni. L’ipotesi è che si sia tolto la vita. L’ex calciatore, che in serie A aveva totalizzato complessivamente 263 partite, delle quali 200 in maglia viola, era rimasto legato a Firenze. Tra i suoi compagni di squadra anche l’attuale allenatore della Fiorentina Stefano Pioli.

Il cordoglio della Fiorentina

La notizia della morte di Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina degli anni ’80 e ’90, trovato senza vita oggi nella sua casa a Firenze, nelle colline sopra Careggi, ha raggiunto la società viola. In un comunicato ufficiale “il presidente Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste”.Nel comunicato viene evidenziato che “oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore, Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza e il proprio sostegno in tutte le occasioni sia pubbliche che private ed è per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata”.

Il messaggio dell’Hellas Verona

Il Presidente Esecutivo del Verona Italo Zanzi e tutto il club “si uniscono con dolore alla famiglia Pin ed esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Celeste. Il difensore ha difeso i colori gialloblù per quattro stagioni, dal 1991 al 1995″.