Milan, Allegri si presenta: “Bisogna tornare in Champions”

Il tecnico dei rossoneri è tornato in via Aldo Rossi: “Abbiamo un’ottima rosa”

A volte ritornano. Massimiliano Allegri, dopo 11 anni, torna sulla panchina del Milan presentandosi ai tifosi in conferenza stampa. Rispondendo ai cronisti presenti a Casa Milan, il tecnico toscano ha parlato della rosa e fissato gli obiettivi per la nuova stagione.

Allegri: “Il Milan deve tornare in Champions, la rosa è già ottima”

“Io non ho vinto, ma cerco di mettere i giocatori in condizioni di farlo. La rosa del Milan credo sia ottima, con giocatori di valore. La società e il direttore stanno monitorando le varie situazioni, l’importante è arrivare al 31 agosto nelle migliori condizioni per mettere le basi. Poi sarà importante arrivare bene a marzo, quando si decide veramente la stagione”, ha dichiarato Allegri. “Io penso che un club come il Milan deve tornare a giocare la Champions e a marzo bisogna essere in quelle condizioni”, ha aggiunto. “Il valore della squadra c’è, sta a me farli rendere al meglio. Tutti insieme dobbiamo cercare di arrivare al massimo dei risultati, perché quando sei in un grandissimo club come il Milan bisogna sempre puntare al massimo. Per farlo serve grande dedizione al lavoro, cercando di viaggiare sempre ad una velocità di crociera perché per raggiungere determinati risultati bisogna fare un tot di punti e prendere pochi gol”, ha dichiarato ancora Allegri. “Sono molto fiducioso”, ha concluso.

Allegri: “Ho scelto Milan perché club a cui sono molto affezionato”

“Ho scelto il Milan perché è un club a cui sono molto affezionato, quando ho incontrato Tare e Furlani ero molto entusiasmo. E dopo un’ora abbiamo deciso di iniziare questa avventura insieme”, ha chiarito Allegri che su eventuali proclami ha aggiunto: “In questo momento non serve dire vinceremo questo o quello, ma bisogna solo essere concreti per ottenere i risultati con lavoro e dedizione”.

Allegri: “Al Milan ho trovato chiarezza nei ruoli, con proprietà incontro piacevole”

A proposito della società, Allegri ha dichiarato di aver trovato “chiarezza nei ruoli, l’arrivo d Tare è un valore aggiunto”. “L’importante è andare tutti nella stessa direzione, dalla proprietà a tutti coloro che lavorano per il bene del Milan, per mettere i giocatori nelle condizioni migliori per vincere le partite”, ha aggiunto il tecnico livornese. “Ho incontrato la proprietà, è stato un pranzo piacevole e sono stato molto contento. Noi dobbiamo lavorare bene giorno dopo giorno per riconquistare il rispetto dei tifosi, che dovranno darci una mano perché abbiamo bisogno di loro”, ha aggiunto.

Allegri: “Maignan sarà il capitano, contento che sia rimasto”

Parlando di ruoli, Allegri ha voluto fare chiarezza sin da subito su quello da Capitano. “Sono molto contento che Maignan abbia deciso di rimanere, è il capitano della squadra, uno dei migliori portieri d’Europa. Leao è un giocatore straordinario e farà una grande stagione”, ha spiegato Allegri. “Leao sta andando verso l’età della maturazione, sta diventando più responsabile e ci sono tutti i presupposti per fare bene”, ha aggiunto. “Modric arriverà in agosto dopo il Mondiale per club, è un grande giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Ci sono poi Ricci, Loftus-Cheek e Fofana. Penso che giocheremo con i tre centrocampisti, ma a seconda delle caratteristiche dei giocatori proverò di farli rendere al massimo”.

Allegri: “Ibra? L’ho solo sentito, deve essere esempio per giocatori”

“Ibra non l’ho ancora visto, ci siamo però sentiti. E’ stato un giocatore straordinario, che mi ha regalato il primo scudetto. E’ un consulente della proprietà e deve essere d’esempio per tutti i giocatori con la sua mentalità vincente”. Così Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan.