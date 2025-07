Europei femminili 2025, Italia-Portogallo 1-1

L’Italia pareggia 1-1 contro il Portogallo in un match valido per la seconda giornata del girone B degli Europei femminili 2025 di calcio disputato a Ginevra. Le ragazze di Soncin vanno in vantaggio con Girelli al 70′ ma vengono raggiunte nel finale all’89’ da Gomes. Per effetto di questo risultato le azzurre si portano a quota 4 punti nel girone. Comanda la Spagna, prossima avversaria dell’Italia e già qualificata alla fase successiva, con 6 punti. Seguono Portogallo a 1 e Belgio a 0.