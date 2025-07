Il 22enne respinge l'interesse del Barcellona e prolunga a lungo termine con il club basco

Finisce una delle telenovele di calciomercato internazionale dell’estate: l’Athletic Bilbao ha annunciato che Nico Williams resterà in biancorosso fino al 2035. L’esterno 22enne della Nazionale spagnola, considerato uno dei talenti emergenti più promettenti del mondo, soprattutto dopo essersi messo in luce nell’estate 2024 contribuendo in modo decisivo alla vittoria della Spagna agli Europei, ha accettato il rinnovo del contratto a lungo termine con il club basco, respingendo l’interesse del Barcellona, che secondo indiscrezioni era fortemente interessato a ingaggiarlo. L’Athletic ha reso noto che Williams firmerà un nuovo accordo che comporta un prolungamento di otto anni rispetto al contratto attuale, in scadenza nel 2027. Nico, insieme al fratello maggiore Iñaki, è molto amato dai tifosi dell’Athletic, squadra che seleziona esclusivamente calciatori originari dei Paesi Baschi o delle regioni limitrofe del nord della Spagna. L’Athletic Bilbao parteciperà alla prossima edizione della Champions League, avendo chiuso la Liga al quarto posto.

💥 Nico Williams renueva con el Athletic Club hasta 2035. El extremo rojiblanco se vincula al club de su corazón durante las próximas diez temporadas y su cláusula de rescisión aumenta más de un 50%. #NicoWilliams2035 #AthleticWIN 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) July 4, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata