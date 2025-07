Il difensore francese era rientrato in anticipo in Italia, saltando il Mondiale per Club, a causa di un problema alla caviglia

Le polemiche non accennano a fermarsi in casa Inter. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club e il botta e risposta tra Lautaro Martinez e Hakan Çalhanoğlu, anche Benjamin Pavard è finito nell’occhio del ciclone. Il difensore francese si trova in Costa Smeralda, Sardegna, dove è stato immortalato mentre giocava una partita di padel in compagnia di tre amici, tra cui il connazionale Theo Hernandez.

Pavard e il problema alla caviglia

Il 29enne di Maubeuge era stato costretto a saltare il Mondiale per Club negli Stati Uniti per via di un problema alla caviglia. Per questo era tornato prima in Italia assieme a Hakan Calhanoglu, Yann Aurel Bisseck e Piotr Zielinski, anche loro infortunati.

La foto di Pavard, che impugna la racchetta in un campo di Porto Cervo, ha quindi scatenato diversi e ulteriori malumori tra i tifosi nerazzurri. L’ambiente interista, infatti, è già piuttosto turbato dalla lite a distanza tra Lautaro e Çalhanoğlu nonché dalla conclusione di una stagione tanto intensa quanto priva di successi. A chiudere un’annata non proprio fortunata l’eliminazione agli ottavi dal Mondiale per mano del Fluminense, che ha sconfitto la squadra di Cristian Chivu per 2-0.

