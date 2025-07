Si inizia venerdì alle 21 (ora italiana) con Fluminense-Al Hilal

Il Mondiale per club 2025 entra nella sua fase finale e lo fa purtroppo senza squadre italiane. Martedì sera il Real Madrid ha eliminato la Juventus negli ottavi chiudendo la partecipazione delle nostre squadre dopo anche il ko a sorpresa dell’Inter contro il Fluminense.

Restano in corsa così 8 squadre: due brasiliane (Fluminense e Palmeiras), cinque europee (Chelsea, Psg, Bayern Monaco, Real Madrid e Borussia Dortmund) e una dell’Arabia Saudita (l’Al Hilal di Simone Inzaghi). Si inizia venerdì alle 21 (ora italiana) con Fluminense-Al Hilal, sicuramente il quarto più sorprendente. Poi a seguire Palmeiras-Chelsea (sabato notte alle 3), il big match Paris Saint-Germain-Bayern Monaco (sabato alle 18) e Real Madrid-Borussia Dortmund (sabato alle 22).

Il programma dei quarti di finale

Fluminense vs Al-Hilal (venerdì 4 luglio ore 21 al Camping World Stadium di Orlando) Palmeiras vs Chelsea (sabato 5 luglio ore 3 al Lincoln Financial Field di Philadelphia) Psg vs Bayern (sabato 5 luglio ore 18 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta) Real Madrid vs Borussia Dortmund (sabato 5 luglio ore 22 al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey)



Dove vedere le partite

I quarti di finale del Mondiale per club saranno visibili in diretta e in chiaro su Dazn. Canale 5 trasmetterà in diretta Fluminense-Al-Hilal e Real Madrid-Borussia Dortmund. Match che saranno visibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

I possibili incroci in semifinale

La vincente del quarto di finale Fluminense-Al-Hilal sfiderà in semifinale la vincente della sfida Palmeiras-Chelsea mentre la vincente di Psg-Bayern affronterà la vincente di Real Madrid-Borussia Dortmund.

Il Mondiale per club 2025 per Inter e Juventus

Il Mondiale per club 2025 di Inter e Juventus è finito negli ottavi di finale. Un risultato deludente per i due club italiani anche se non ci sono state solo note negative. Nella fase a gironi i nerazzurri hanno conquistato 2 vittorie contro gli Urawa Red Diamonds 2-1 e contro il River Plate 2-0, chiudendo il loro raggruppamento al primo posto. Nella sfida a eliminazione diretta degli ottavi contro il Fluminense è uscita tutta la stanchezza di una stagione interminabile con la squadra di Chivu andata ko per 2-0. Gli strascichi non si sono fatti attendere con la polemica tra Lautaro Martinez e Calhanoglu.

La Juventus invece aveva iniziato bene il suo percorso con le larghe vittorie contro Al Ain, 5-0, e Wydad AC, 4-1, per poi incappare nella pesante sconfitto contro il Manchester City, 5-2, che non ha impedito comunque ai bianconeri di qualificarsi per gli ottavi di finale. Martedì però è arrivata l’eliminazione contro il Real Madrid per 1-0.

