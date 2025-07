Mondiale per Club 2025, la Juventus si arrende al Real Madrid e saluta gli Usa

Nonostante un primo tempo alla pari, la squadra di Tudor esce sconfitta dalla sfida ai blancos per 1 a 0

Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Fluminense, anche la Juventus è costretta ad abbandonare il Mondiale per Club 2025. I bianconeri hanno infatti perso contro il Real Madrid agli ottavi di finale, in una gara che ha visto la squadra di Tudor protagonista di una buona prestazione contro i blancos. All’8 Kolo Muani riceve in area, si gira ma tira alto. Al 30′ occasione Real con Jude Bellingham che, servito con un filtrante, non riesce a superare Di Gregorio. Portiere bianconero protagonista al 46′, quando devia in corner un bel tiro di Federico Valverde.

Nella ripresa, è Gonzalo Garcia a spezzare l’equilibrio al 54′ con un colpo di testa su cui Di Gregorio non può proprio nulla. Fuori Yildiz – che non la prende benissimo – da una parte, dentro Mbappè dall’altra, gli stravolgimenti di fronte sono continui ma, alla fine – grazie anche all’ennesima prestazione di livello di Di Gregorio – il risultato non cambia.