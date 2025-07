Il presidente della Lega Simonelli: "Non sappiamo se a Geddah o a Riyadh"

La prossima Supercoppa italiana si giocherà nel mese di dicembre. Il 18-19 le semifinali e il 22 la finale. Lo ha confermato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli al termine dell’assemblea odierna a Milano. “Non sappiamo se a Geddah o a Riyadh. La scelta spetta ai sauditi”, ha spiegato Simonelli.

Simonelli: “Si valuta finale Coppa Italia lontano da Roma”

Il presidente della Lega Serie A ha parlato anche della finale di Coppa Italia a Roma. “Le date sono obbligate sia per noi che per il tennis al Foro Italico, in base anche ai calendari internazionali dei vari sport. Dispiace che le cose si accavallano, ma nel caso potremmo prendere in considerazione di giocare la finale a Milano o un’altra sede”, ha detto Simonelli interpellato a proposito delle criticità relative alla concomitanza della finale di Coppa Italia a Roma con gli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

Milan-Como in Australia? A oggi no segnali negativi

“Milan-Como? Oggi non ne abbiamo parlato. C’è questa proposta dell’Australia come anche di altri paesi in particolare dell’area Mediorientale. Noi abbiamo sottoposto la richiesta ufficialmente a Figc, Uefa e Fifa. Serviranno poi le autorizzazioni delle Federazioni asiatica e australe. È un processo lungo e complesso, devo dire che a oggi non abbiamo ricevuto segnali negativi”, ha poi aggiunto il numero uno della Lega parlando della possibilità di giocare all’estero la partita Milan-Como in programma a febbraio quando lo stadio di San Siro ospiterà la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. “Stiamo chiedendo una cosa perché San Siro sarà chiuso per le Olimpiadi invernali, non capita tutti gli anni ed era impossibile trovare un’altra soluzione. C’è questa necessità, stiamo cercando di trasformarla in un’opportunità – ha aggiunto – far conoscere il campionato italiano all’estero. Ci stiamo provando, non è sicuro che vada a buon fine ma penso di sì. Il mio sentiment è che questa cosa andrà avanti”.

Lega Serie A valuta nuovo regolamento recuperi, si gioca entro 24 ore

La Lega Serie A pensa ad una modifica dello Statuto per introdurre un nuovo regolamento relativo ai recuperi delle partite, quando per un qualsiasi motivo vengono rinviate. “L’obiettivo sarà recuperare il prima possibile, entro le 24 ore successive, sempre che si possa”, ha spiegato il presidente della Lega Ezio Simonelli nel corso della conferenza stampa al termine dell’assemblea odierna in via Rosellini. “Con il nuovo regolamento che avrà criteri oggettivi, la data di un recupero non sarà più rimessa alla decisione del Consiglio di Lega”, ha aggiunto. Il nuovo regolamento “lo abbiamo presentato ma non è ancora approvato, l’obiettivo è approvarlo nella prossima assemblea del 15 luglio. Un regolamento che abbiamo condiviso anche con la Lega B e la Lega Pro, oltre che in via informale con la Federazione”, ha detto Simonelli.

