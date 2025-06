Sabato 23 anche il Napoli campione d'Italia in casa del Sassuolo e il Milan contro la Cremonese

La Lega Serie A ha reso noto gli anticipi e i posticipi delle prime tre giornate del prossimo campionato 2025/2026 il cui calendario è stato svelato due settimane fa. Ad aprire la stagione sabato 23 agosto alle 18.30 sarà la sfida tra Genoa e Lecce. Sempre sabato 23 in campo anche il Napoli campione d’Italia in casa del Sassuolo e il Milan in casa contro la Cremonese.

Serie A, il programma della prima giornata

Questo il programma della prima giornata:

23/08/2025 Sabato 18.30 Genoa-Lecce DAZN;

23/08/2025 Sabato 18.30 Sassuolo-Napoli DAZN;

23/08/2025 Sabato 20.45 Milan-Cremonese DAZN;

23/08/2025 Sabato 20.45 Roma-Bologna DAZN/SKY;

24/08/2025 Domenica 18.30 Cagliari-Fiorentina DAZN;

24/08/2025 Domenica 18.30 Como-Lazio DAZN/SKY;

24/08/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Pisa DAZN;

24/08/2025 Domenica 20.45 Juventus-Parma DAZN;

25/08/2025 Lunedì 18.30 Udinese-Verona DAZN;

25/08/2025 Lunedì 20.45 Inter-Torino DAZN/SKY.

Serie A, il programma della seconda giornata

Questo il programma della seconda giornata:

29/08/2025 Venerdì 18.30 Cremonese-Sassuolo DAZN;

29/08/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Milan DAZN/SKY;

30/08/2025 Sabato 18.30 Bologna-Como DAZN;

30/08/2025 Sabato 18.30 Parma-Atalanta DAZN;

30/08/2025 Sabato 20.45 Napoli-Cagliari DAZN;

30/08/2025 Sabato 20.45 Pisa-Roma DAZN/SKY;

31/08/2025 Domenica 18.30 Genoa-Juventus DAZN;

31/08/2025 Domenica 18.30 Torino-Fiorentina DAZN/SKY;

31/08/2025 Domenica 20.45 Inter-Udinese DAZN;

31/08/2025 Domenica 20.45 Lazio-Verona DAZN.

Serie A, il programma della terza giornata

Questo il programma della terza giornata:

13/09/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Parma DAZN;

13/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Inter DAZN;

13/09/2025 Sabato 20.45 Fiorentina-Napoli DAZN/SKY;

14/09/2025 Domenica 12.30 Roma-Torino DAZN;

14/09/2025 Domenica 15.00 Atalanta-Lecce** DAZN;

14/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Udinese DAZN;

14/09/2025 Domenica 18.00 Sassuolo-Lazio DAZN/SKY;

14/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Bologna DAZN;

15/09/2025 Lunedì 18.30 Verona-Cremonese DAZN;

15/09/2025 Lunedì 20.45 Como-Genoa DAZN/SKY. (**) nel caso in cui la 1ª gara di Uefa Champions League che vedrà impegnata l’Atalanta fosse calendarizzata nella giornata di martedì 16 settembre 2025, la gara di Campionato di Serie A Atalanta-Lecce sarà programmata sabato 13 settembre 2025 con inizio alle ore 15.00.

