La stella dei Blancos in ospedale per accertamenti

L’attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé ha accusato una gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale a Miami per vari accertamenti e cure. Il Real Madrid lo ha annunciato tramite un referto medico ufficiale da Palm Beach, dove il si allena da sabato scorso per il Mondiale per Club.

Mbappé non ha preso parte alla sfida con l’Al Hilal

Secondo quanto riferisce Marca, Mbappé ha iniziato a sentirsi male dopo l’allenamento di lunedì scorso, 48 ore prima della partita contro l’Al Hilal, e da allora non solo non ha potuto allenarsi, ma è anche riuscito a malapena a uscire dalla sua stanza di albergo. Sebbene martedì, prima della partita, Xabi Alonso avesse assicurato che avrebbe aspettato Mbappé fino all’ultimo momento, il francese non ha nemmeno potuto viaggiare con i suoi compagni per assistere alla partita con Al Hilal. È rimasto in hotel a riposare. Considerando che i progressi non sono stati quelli attesi, il Real Madrid ha deciso di trasferire il giocatore in ospedale per ulteriori controlli e per sottoporlo a esami e cure mediche più appropriati. Data questa situazione, Mbappé salterà anche la seconda partita del Mondiale per Club contro il Pachuca.

