Il match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 è stato fermo per oltre 40 minuti

Lunghi momenti di paura durante il match Finlandia-Polonia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il match, disputatosi all’Helsinki Olympic Stadium, è stato sospeso al minuto 74 per via di un’emergenza sugli spalti. L’arbitro portoghese Pinheiro J ha infatti sospeso il match, facendo rientrare le squadre negli spogliatoi, dopo che un tifoso è stato colto da un malore.

Finlandia-Polonia: malore sugli spalti per un tifoso

La sospensione arriva poco dopo il 70° minuto quando il difensore del Southampton e della Polonia, Jan Bednarek richiama l’attenzione dei medici delle due nazionali: il motivo è dovuto al malore di un tifoso finlandese e all’intervento dei medici che lo hanno assistito e rianimato. A darne conferma, poco dopo, anche l’annuncio dello speaker dello stadio. In quel momento le squadre hanno fatto rientro negli spogliatoi, dove sono rimaste per circa 30 minuti.

Finlandia-Polonia 2-1: il risultato

Nel gruppo G, la Finlandia stende 2-1 la Polonia: in gol Pohjanpalo su rigore e Kallman. Non basta agli avversari la rete di Kiwior.

