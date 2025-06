Lo ha confermato il nuovo direttore generale bianconero Damien Comolli.

Tudor confermato

“Igor Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione, non solo per il Mondiale per club“, ha affermato il dirigente francese nel corso della conferenza stampa di presentazione. “L’ho già chiarito a lui in diverse occasioni, stiamo lavorando insieme – ha aggiunto – Siamo un grande club e ci sono tantissime speculazioni ma voglio ribadirlo chiaramente: Tudor rimarrà il nostro allenatore per la stagione 2025/26 e spero anche oltre”.

⏰ | Alle 11:30 la conferenza stampa di presentazione del nuovo Direttore Generale Damien Comolli 🎙️ Seguila LIVE su https://t.co/0WCF8MLxif: registrati gratuitamente sul nostro sito ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) June 10, 2025

Chi è Igor Tudor

Il tecnico croato è sulla panchina della Juventus dal 23 marzo 2025, quando ha preso il posto dell’esonerato Thiago Motta. A fine stagione è riuscito a ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Per il 47enne di Spalato, tuttavia, non è la prima esperienza a Torino. In passato ha vestito la maglia bianconera da calciatore e nel 2020 è stato vice allenatore di Andrea Pirlo.

La sua carriera da giocatore è iniziata negli anni ’90 nell’Hajduk Spalato. Nel 1998 è arrivato alla Juve dove è rimasto fino al 2005. Poi una stagione al Siena, il ritorno a Torino e infine la chiusura del suo ciclo da professionista nella sua Spalato. Come allenatore ha girato il mondo tra Croazia, Grecia, Turchia, Francia e Italia. Nel nostro Paese ha guidato diverse squadre come Udinese, Verona e Lazio.

