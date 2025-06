Casc Fabregas

Per il fantasista della Dinamo Zagabria sarebbe già stata presentata un'offerta intorno ai 30 milioni di euro

Blindato il tecnico Cesc Fabregas dall’assalto dell’Inter, e in attesa di capire le intenzioni del Real Madrid su Nico Paz, l’ambizioso Como è pronto a battere i primi colpi sul mercato. Sarebbe infatti molto vicino l’acquisto del croato Martin Baturina, talentuoso centrocampista offensivo paragonato come movenze al connazionale Modric, a sua volta vicinissimo a firmare per il Milan. Per Baturina sarebbe già stata presentata un’offerta ufficiale alla Dinamo Zagabria, formazione per cui l’asso nascente del calcio croato ha messo a referto quest’anno 6 gol e 12 assist. dall’assalto dell’Inter, el’ambiziosoè pronto a battere i primi colpi sul mercato., talentuoso centrocampista offensivo paragonato come movenze al connazionale Modric, a sua volta vicinissimo a firmare per il Milan. Per Baturina sarebbe già stata presentata un’offerta ufficiale alla Dinamo Zagabria, formazione per cui l’asso nascente del calcio croato ha messo a referto quest’anno 6 gol e 12 assist.

Il possibile acquisto di Baturina

Secondo quanto riportato da diversi media sportivi, l’acquisto di Baturina – già accreditato di 12 presenze e 1 gol in Nazionale – avverrebbe a una cifra intorno ai 30 milioni di euro, una cifra notevole per una giovane promessa ma ampiamente alla portata per la famiglia Hartono, pronta a consegnare al suo tecnico spagnolo una rosa in grado di tentare l’assalto alle competizioni europee la prossima stagione. Il prossimo campionato vedrà i lariani esordire con la Lazio di fronte al pubblico amico nel primot turno del torneo, e l’intenzione della società sembra dunque quella di affiancare alle sue giovani stelle Nico Paz e Assane Diao un altro talento in rampa di lancio, pronto a spiccare il volo nel calcio che conta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata