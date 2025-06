Il tecnico fiorentino prende il posto di Paolo Vanoli, esonerato dopo una sola stagione

Marco Baroni è il nuovo allenatore del Torino. Lo ha annunciato sul suo sito web e sui social il club granata.

Benvenuto, Mister Baroni 🐂 pic.twitter.com/Rr4LdfcczX — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 5, 2025

Marco Baroni nuovo tecnico del Torino

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2025 la guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata a Marco Baroni. L’allenatore ha firmato un contratto biennale – si legge nella nota – Marco Baroni è nato l’11 settembre 1963 a Firenze. Ex calciatore, di ruolo difensore, ha debuttato nel calcio professionistico con la Fiorentina, in Serie A, nella stagione 1981-1982, prima tappa di una lunga carriera, conclusa nel 2000, impreziosita da uno Scudetto e da una Supercoppa italiana con il Napoli”.

“Come allenatore vanta 25 anni di professione, con un’esperienza maturata a partire dalla Rondinella (passando dal ruolo di calciatore a quello di tecnico) sino alla stagione appena conclusa con la Lazio. Tra i risultati ottenuti spiccano, tra gli altri, la vittoria dei playoff di Serie B con il Benevento nella stagione 2016/17, traguardo storico perché per la prima volta ha aperto le porte della serie A al Club sannita. E poi nella stagione 2021-22 la promozione in A con il Lecce, vincendo il campionato cadetto”. Urbano Cairo, presidente del Torino ha dato il suo benvenuto a Baroni. “Benvenuto al Torino. Buon lavoro e Sempre Forza Toro”, ha detto Cairo.

Esonerato Paolo Vanoli

Il tecnico 61enne fiorentino prende il posto di Paolo Vanoli, esonerato. Il club granata ha annunciato il divorzio dall’allenatore, dopo una sola stagione, in un comunicato sul sito ufficiale. “Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato. La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l’impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro”.

