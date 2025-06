La manifestazione a Chișinău, in Moldavia, dal 4 all’8 giugno. Italia protagonista nel Gruppo C

È iniziato l’Europeo di Calcio a 6 (Socca), il torneo internazionale che unisce tecnica, spettacolo e passione in un formato più dinamico e accessibile. Scopri tutto su squadre, calendario e come seguire le partite.

L’Europeo di Calcio a 6, conosciuto anche come Europeo di, è uno dei principali eventi sportivi internazionali dedicati al calcio a sei giocatori. A differenza del calcio tradizionale, questa disciplina si gioca su campi più piccoli, con partite veloci, spettacolari e ricche di azioni da gol. Negli ultimi anni, il calcio a 6 ha guadagnato sempre più popolarità in tutta Europa grazie alla sua accessibilità e al coinvolgimento diretto di atleti, ex professionisti e appassionati.