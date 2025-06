La squadra di Giovanni Stroppa ha compiuto l'impresa allo stadio Picco

La Cremonese ha vinto i playoff di Serie B contro lo Spezia per 3-2 conquistando il ritorno in Serie A. La squadra di Giovanni Stroppa ha compiuto l’impresa allo stadio Picco.

I marcatori di Spezia-Cremonese

Dopo una partenza equilibrata, la Cremonese passa in vantaggio al 25′ con De Luca che colpisce anche una traversa. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano con Collocolo al 63′. De Luca segna anche il 3-0 al 79′ ma lo Spezia in un solo minuto prova a riaprire la partita. I gol di Esposito all’84’ e di Vignali all’85’ non bastano però alla squadra di D’Angelo che vede sfumare la promozione.

Il tabellino

Marcatori: 25° e 79° De Luca (C), 64° Vazquez (C), 83° Esposito P. (S), 84° Vignali (S)

Note: al 94° espulso Vignali (S), al 98° espulso Nasti (C), ammoniti Esposito P. (S), Vazquez (C), Barbieri (C), Vandeputte (C), Valoti (C), Johnsen (C) e Reca (S), corner 2-4, rec. 3′ e 8′

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju (77° Vignali); Elia (77° Reca), Nagy (64° Cassata), Esposito S., Bandinelli (64° Kouda), Aurelio, Esposito P., Di Serio (68° Lapadula). All. D’Angelo

A disposizione: Chichizola, Giorgeschi, Benvenuto, Ferrer, Candelari, Falcinelli, Colak.

Cremonese (4-3-1-2): Fulignati; Barbieri (92° Bianchetti), Folino, Ceccherini, Azzi; Collocolo, Castagnetti (72° Pickel), Vandeputte (72° Gelli); Vazquez (80° Valoti), De Luca (92° Nasti), Johnsen. All. Stroppa

A disposizione: Tannander, Drago, Antov, Moretti, Majer, Zanimacchia, Bonazzoli.

Arbitro: Colombo

Assistente n°1: Carbone

Assistente n°2: Perotti

Iv uomo: Collu

VAR: Marini

Avar: Paterna

