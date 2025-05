La Sampdoria farà il playout con la Salernitana

Il Brescia calcio è stato penalizzato, e retrocede in serie C. Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino.

La retrocessione

Con i 4 punti di penalizzazione nella stagione attuale, in attesa di un eventuale ricorso, il Brescia retrocederebbe in Serie C mentre la Sampdoria andrebbe al playout contro la Salernitana. Il Tfn ha sanzionato anche il Trapani con 8 punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. Le due società – con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti – erano state deferite a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.

La nuova classifica di serie B in coda

Alla luce della penalizzazione, la coda della classifica di serie B è la seguente:

Frosinone 43

Salernitana 42

Sampdoria 41

Cittadella 39

Brescia 39

Cosenza 30

Frosinone salvo, playout tra Salernitana e Sampdoria.

