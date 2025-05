Il tecnico ex Bayer Leverkusen approda sulla panchina dei blancos al posto di Ancelotti

Era nell’aria da giorni e ora c’è anche l’ufficialità: Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid. Lo comunica il club spagnolo con una nota pubblicata sui social. “Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Real Madrid”, si legge. “L’allenatore spagnolo 43enne torna nel club dove ha vinto sei titoli da giocatore ed è diventato una leggenda. Proviene dal Bayer Leverkusen, dove ha fatto la storia vincendo il campionato tedesco, la Coppa e la Supercoppa”. Al Bayer, ricorda il Real, Alonso era arrivato nell’ottobre del 2022 “e, nella sua prima stagione, la squadra ha raggiunto le semifinali dell’Europa League e ha concluso la stagione qualificandosi per una competizione europea. Nella stagione 2023/24, ha vinto il primo titolo di Bundesliga nella storia del Bayer Leverkusen, interrompendo la serie di undici titoli consecutivi del Bayern Monaco. Ha vinto anche la Coppa di Germania ed è stato vicino a completare il triplete dopo essere arrivato secondo in Europa League. La spettacolare stagione del Bayer con Xabi Alonso alla guida si è riflessa nelle 51 partite consecutive in cui la squadra è rimasta imbattuti. Una prestazione eccellente che si è protratta anche nella sua ultima stagione da allenatore del club tedesco, che ha vinto la sua prima Supercoppa in assoluto nell’agosto 2024”.

Da giocatore ha militato nei blancos: l’esordio in panchina con le giovanili del Real

Prima di passare al Bayer Leverkusen – sottolinea il Real – “Xabi Alonso ha iniziato la sua carriera di allenatore nel settore giovanile del Real Madrid. È stato responsabile della squadra U14 A, che ha guidato alla vittoria del campionato e del torneo Champions nella categoria nella stagione 2018/19. Successivamente ha allenato la Real Sociedad B tra il 2019 e il 2022, ottenendo la promozione in Seconda Divisione nel 2021”. Come calciatore “ha fatto parte del Real Madrid tra il 2009 e il 2014. Ha giocato 236 partite ufficiali e ha vinto la decima Coppa dei Campioni, 1 Supercoppa Europea, 1 Liga, 2 Coppe del Re e 1 Supercoppa spagnola. Successi che si sommano a quelli ottenuti con la nazionale spagnola (1 Mondiale e 2 Europei), il Liverpool (1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 FA Cup e 1 FA Super Cup) e il Bayern Monaco (3 Campionati, 1 Coppa di Germania e 1 Supercoppa di Germania)”.

