I Quartieri Spagnoli in festa nelle ore che precedono il match scudetto

A Napoli in vista del match decisivo per lo scudetto contro il Cagliari, al murale di Maradona è già delirio dei tifosi. I Quartieri Spagnoli sono in festa nelle ore che precedono la partita che vale tutta la stagione per i partenopei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata