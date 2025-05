Stasera la sfida con il Cagliari che vale la stagione

Il centro di Napoli invaso dai tifosi in vista della partita contro il Cagliari che deciderà l’assegnazione dello scudetto. Il Napoli ha un punto in più dell’Inter, impegnata contemporaneamente a Como per l’ultima giornata della serie A.

Migliaia i tifosi che si sono riversati nelle strade fin dal primo pomeriggio con bandiere, striscioni, trombette, fumogeni e intonando cori.

