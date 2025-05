Tutto sul centravanti svedese autore di 53 gol in 51 partite quest'anno con lo Sporting Lisbona

Victor Gyokeres, un grande bomber per rilanciare le ambizioni della Juventus dopo una stagione deludente. Mancano novanta minuti alla fine della Serie A 2024-25, e non si sa ancora se i bianconeri giocheranno in Champions League, Europa League o Conference League il prossimo anno. Ma dalle parti della Vecchia Signora è già tempo di mercato. E sono sempre più insistenti le voci che accostano la squadra di Igor Tudor al centravanti dello Sporting Lisbona, fresco vincitore del titolo nel campionato portoghese dopo una stagione pazzesca da 53 gol in 51 partite. Ecco la scheda sul campione svedese nel mirino della Juventus.

Chi è Victor Gyokeres

Nome completo : Viktor Einar Gyökeres

Data di nascita : 4 giugno 1998

Luogo di nascita : Stoccolma, Svezia

Altezza : 1,89 m

Ruolo : Attaccante centrale

Piede preferito: Destro

La carriera di Viktor Gyokeres

Gyökeres ha iniziato la sua carriera professionistica con il Brommapojkarna in Svezia, prima di trasferirsi in Inghilterra al Brighton & Hove Albion. Dopo esperienze in prestito al St. Pauli, allo Swansea e al Coventry City, è stato acquistato definitivamente da quest’ultimo, dove ha segnato 43 gol in 116 presenze. Nel luglio 2023, si è trasferito allo Sporting per circa 20 milioni di euro, firmando un contratto quinquennale con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

La stagione 2024-25 di Gyokeres

Il centravanti svedese è reduce da una stagione con numeri impressionanti con lo Sporting Lisbona:

Partite giocate : 51

Gol segnati : 53

Assist : 12

Gol in Primeira Liga : 39 in 33 partite (capocannoniere)

Gol in UEFA Champions League: 6 in 8 partite

L’interesse della Juventus per Gyokeres

Nonostante il contratto di Gyokeres con i biancoverdi preveda una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, secondo gli insider di mercato il club portoghese potrebbe essere disposto a trattare per una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni. In caso di acquisto (ma la trattativa sarà difficile anche per la concorrenza di grossi club in Premier League come l’Arsenal), lo svedese prenderà il posto al centro dell’attacco juventino di Dusan Vlahovic, che verrà con ogni probabilità ceduto durante la sessione estiva di mercato prima che il suo contratto vada a scadenza nel 2026.

I gol e gli highlights

In questo video su Youtube, i migliori gol e highlights di Victor Gyokeres.

