Dopo aver vinto un Pallone d'Oro e messo in bacheca 28 trofei il calciatore croato, in scadenza di contratto, annuncia l'addio al club spagnolo

Luka Modric lascia il Real Madrid. Il campione croato lo ha annunciato con un lungo messaggio social: “Cari madridisti. È arrivato il momento. Il momento che non avrei mai voluto arrivasse, ma questo è il calcio, e nella vita tutto ha un inizio e una fine… Sabato giocherò la mia ultima partita al Santiago Bernabéu” ha scritto Modric annunciando il suo addio al club spagnolo al termine della stagione.

“Sono arrivato nel 2012 con l’illusione di indossare la maglietta della squadra migliore del mondo e con l’ambizione di fare grandi cose, ma non potevo immaginare cosa è successo dopo. Giocare al Real Madrid mi ha cambiato la vita come calciatore e come persona. Mi sento orgoglioso di aver fatto parte di uno dei periodi di maggior successo del miglior club di sempre”, ha aggiunto il 40enne regista croato.

“Voglio ringraziare di cuore il club, in particolare il presidente Florentino Pérez, i miei compagni, gli allenatori e tutte le persone che mi hanno aiutato in tutto questo tempo. In questi anni ho vissuto momenti incredibili, ritorni che sembravano impossibili, finali, festeggiamenti e notti magiche al Bernabéu… Abbiamo vinto tutto e sono stato molto felice. Molto, molto felice”, ha ricordato.

“Ma oltre i titoli e le vittorie, porto nel cuore l’affetto di tutti i madridisti. Me ne vado con il cuore pieno. Pieno di orgoglio, gratitudine e ricordi indelebili. E anche se dopo il Mondiale per club non indosserò più questa maglietta sul prato, io sarò sempre madridista”, ha concluso Modric che in maglia Blanca ha vinto un Pallone d’Oro e un totale di 28 trofei più di chiunque altro in 123 anni di storia del club. Tra tutte, le sei Coppe dei Campioni come Carvajal, Kroos, Nacho e Gento.

