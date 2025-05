In programma ci sono sfide decisive per Scudetto, qualificazione alla Champions e salvezza

Sono stati designati gli arbitri della 38a e ultima giornata di Serie A. In programma ci sono sfide decisive per lo Scudetto ma anche per la qualificazione alla prossima Champions League e la salvezza.

Chi dirige Napoli-Cagliari e Como-Inter

Federico La Penna arbitrerà Napoli-Cagliari mentre Davide Massa dirigerà Como-Inter. Due partita delicate per la vittoria del campionato, con la squadra di Antonio Conte prima in classifica con 79 punti, a +1 dai nerazzurri.

La terna arbitrale allo stadio Maradona sarà composta da Giallatini, Colarossi, Marchetti, Var a Paterna e Avar ad Abisso. Allo stadio Sinigaglia, invece, la squadra sarà formata da Perotti, Rossi e Sacchi, Var a Mazzoleni e Avar a Pezzuto.

Gli arbitri delle altre partite

Bologna-Genoa, Monaldi

Milan-Monza, Rutella

Atalanta-Parma, Marinelli

Empoli-Verona, Doveri

Lazio-Lecce, Fabbri

Torino-Roma, Di Bello

Udinese-Fiorentina, Marcenaro

Venezia-Juventus, Colombo

