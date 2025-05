Ai genoani non basta la doppietta di Pinamonti

Serie A, nell’anticipo della penultima giornata l’Atalanta batte il Genoa per 3 a 2 con le reti di Sulemena (47′), Maldini (63′) e Retegui (89′), che allunga ancora a quota 25 in testa alla classifica cannonieri. Non sono bastati i due gol (37′, 58′) di Pinamonti che avevano portato i genovesi in vantaggio per due volte.

I bergamaschi chiudono la loro 37esima giornata a 74 punti mentre il Genoa si ferma a 40 punti.

