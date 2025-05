Rivisitate le iconiche strisce bianconere. Dettagli rosa su stemma e loghi Adidas

Svelata la nuova maglia della Juventus 2026. Il kit, definito “rivoluzionario”, presenta una rivisitazione delle iconiche strisce bianconere con dettagli rosa sullo stemma del club, sul logo Adidas e sulle strisce che corrono lungo le spalle.

“La versione on field della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, che utilizza materiali all’avanguardia per massimizzare il flusso d’aria offrendo ai giocatori una sensazione di freschezza, mentre la versione per i tifosi è dotata della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti o traspiranti per mantenere il corpo asciutto. A completare il look c’è il ritorno del colletto TEAMGEIST, un design originariamente indossato dalle squadre durante la Coppa del Mondo FIFA 2006“, si legge nel sito dei bianconeri.

Tra i testimonial del video ci sono Bremer, Gatti, Vlahovic, McKennie, Yildiz, Weah, Gonzalez, Rosucci, Boattin e Lehmann.

