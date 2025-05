In gol Zalewski e Asllani su rigore. Inzaghi aggancia Conte in attesa della gara dei partenopei

L’Inter batte 2-0 in trasferta il Torino nel match valido per la 36/a giornata di Serie A e aggancia momentaneamente il Napoli in testa alla classifica con 77 punti, nell’attesa che i campani scendano in campo alle 20.45 in casa contro il Genoa. Zalewski con una splendida conclusione a giro da fuori area sblocca il risultato al 14′ del primo tempo, in avvio ripresa, al 4′, Asllani raddoppia su calcio di rigore concesso per un fallo di Milinkovic-Savic su Taremi. In pieno recupero annullato un gol in rovesciata a Masina per un fallo in attacco. La squadra di Vanoli resta ferma a 44 punti, all’undicesimo posto in coabitazione con l’Udinese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata