Decide il match il gol di Anjorin all'86esimo. Emiliani in 10 dal 31esimo del primo tempo

L’Empoli batte il Parma 2-1 in un match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A e conquista tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere. I toscani vanno in vantaggio con Fazzini all’11’ ma vengono raggiunti dalla rete di Djuric al 73′. Decide il match il gol di Anjorin all’86’. Gli emiliani hanno giocato in dieci uomini dal 31′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Valenti. Per effetto di questo risultato la squadra di D’Aversa sale momentaneamente al quart’ultimo posto in graduatoria a quota 28 scavalcando il Lecce, che sarà impegnato domani nella trasferta di Verona. Il Parma resta invece a 32 punti.

Un gioiello di Anjorin regala una vittoria importantissima all’Empoli! 🔥🔥🔥#EmpoliParma pic.twitter.com/wMjR7Qe6Xu — Lega Serie A (@SerieA) May 10, 2025

Il tabellino

EMPOLI – PARMA 2-1 (1-0)



Stadio Carlo Castellani – Empoli

Marcatori: 11’ Fazzini (E), 74’ Djuric (P), 86’ Anjorin (E)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismaijli, Viti; Gyasi, Grassi (71’ Anjorin), Henderson (84’ Konate), Pezzella; Fazzini, Cacace (77’ Sambia); Esposito (84’ Solbakken).



Allenatore: Roberto D’Aversa

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Keita, Sohm (65’ Hernani), Valeri; Bonny (77’ Balogh), Ondrejka (58’ Camara); Pellegrino (65’ Djuric).



Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: sig. Fabbri (sez. Ravenna)

Ammoniti: Cacace (E), Viti (E)

Espulsi: 31’ Valenti (P)

La classifica di Serie A dopo Empoli-Parma

Napoli – 77

Inter – 74

Atalanta – 68

Juventus – 64*

Lazio – 64*

Roma – 63

Bologna – 62*

Milan – 60*

Fiorentina – 59

Como – 48*

Torino – 44

Udinese – 44

Genoa – 39

Cagliari – 33

Verona – 32

Parma – 32*

Empoli – 28*

Lecce – 27

Venezia – 26

Monza – 15

(* = una partita in più)

