Adopo sblocca la partita. Poi la rimonta dei comaschi con Caqueret, Strefezza e Cutrone

Como-Cagliari termina 3-1. La squadra di Fabregas infila la sesta vittoria consecutiva in campionato: batte in rimonta i sardi nel match valido per la 36a giornata di Serie A e sale così a quota 48 punti, rinforzando il decimo posto. I rossoblù invece incassano il quarto ko nelle ultime cinque partite e restano fermi a 33, ancora non aritmeticamente salvi.

Como-Cagliari, sintesi della partita e marcatori

Adopo sblocca il risultato al 22′ approfittando di un errore di Reina, immediata reazione dei padroni di casa che al 41′ pareggiano i conti con un pallonetto di Caqueret che supera Caprile e subito dopo, prima dell’intervallo, ribaltano la partita con un magia di Strefezza che infila la sfera sul palo più lontano. Nella ripresa la squadra di Nicola va vicinissima al pareggio al 12′, ma Piccoli si divora il 2-2 sotto porta. Al 33′ però il Como chiude definitivamente la partita con Cutrone che raccoglie lo splendido assist di Nico Paz e firma il 3-1.

Ribalta tutto il @Como_1907 e regala un’altra vittoria ai suoi tifosi! 🏠⚪️🔵 #ComoCagliari pic.twitter.com/LTjlzEReUC — Lega Serie A (@SerieA) May 10, 2025

Il tabellino

Marcatori: 22′ p.t Adopo (CA), 40′ p.t Caqueret (CO), 45′ p.t +2 Strefezza (CO), 33′ s.t Cutrone (CO)

Assist: 22′ p.t Zortea (CA), 40′ p.t Perrone (CO), 33′ s.t Paz (CO)

Como (4-2-3-1): Reina; Valle (38′ s.t Alberto Moreno), Kempf, Goldaniga, Vojvoda (16′ s.t van der Brempt); Perrone, Caqueret (16′ s.t Engelhardt); Strefezza, Paz, Da Cunha (29′ s.t Fadera); Douvikas (16′ s.t Cutrone). All. Fabregas

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Obert, Palomino, Zappa (15′ s.t Felici); Augello, Makoumbou (34′ s.t Marin), Adopo (27′ s.t Pavoletti), Zortea; viola (15′ s.t Deiola), Luvumbo (34′ s.t Gaetano); Piccoli. All Nicola

Arbitro : Francesco Fourneau di Roma1

Ammoniti: 18′ p.t Caqueret (CO), 23′ s.t Adopo (CA), 30′ s.t Pavoletti (CA), 45′ s.t +6 Piccoli (CA)

Espulsi: 0

