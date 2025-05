Stasera le due semifinali Manchester Utd-Bilbao e Bodo Glimt-Tottenham

Archiviata la Champions League in attesa dell’ultimo atto che metterà di fronte Inter e Psg, oggi 8 maggio si conosceranno le finaliste di Europa League. Stasera infatti sono in programma le due semifinali di ritorno della seconda manifestazione continentale che vede difronte Manchester United-Athletic Bilbao e Bodo Glimt-Tottenham. L’atto finale si disputerà il prossimo 21 maggio al San Mames di Bilbao. Entrambi i match, in programma alle 21, saranno visibili su SkySport che detiene i diritti della competizione europea.

With a place in the #UELfinal on offer 👀 pic.twitter.com/g8siGMdJ4g — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 5, 2025

Europa League, dove vedere Manchester Utd- Athletic Bilbao

Il Manchester United scenderà in campo contro l’Athletic Bilbao forte del 3-0 dell’andata mentre i baschi proveranno l’impresa nonostante le assenze di Nico e Inaki Williams entrambi infortunati e indisponibili per la partita contro i Red Devils. Sicuro assente anche Oihan Sancet, capocannoniere dei baschi in questa stagione con 17 gol. Il match sarà trasmesso su Sky Sport, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now.

Europa League, dove vedere Bodo Glimt-Tottenham

Dopo il match al cardiopalma contro la Lazio, vinto ai calci di rigore, il Bodo Glimt affronterà in casa il Tottenham che si presenta in Norvegia con il vantaggio del 3-1 dell’andata. Gli appassionati potranno vedere la partita su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now.

