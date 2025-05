La gara di Marassi chiude la trentacinquesima giornata

Genoa-Milan, stasera alle 20.45 chiude la trentacinquesima giornata di serie A. Ieri sera il posticipo serale della domenica ha visto Bologna e Juventus pareggiare 1-1. I rossoneri stasera a Marassi in campo con la testa proprio al Bologna che incontreranno venerdì in campionato e poi mercoledì 14 maggio in finale di Coppa Italia.

Genoa-Milan, le probabili formazioni

Genoa-Milan, queste le probabili formazioni in campo a Marassi alle 20.45:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Venturino, Thorsby; Ahanor; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. Allenatore: Conceicao.

Genoa-Milan, dove vederla in tv e streaming

Genoa-Milan, partita valida per la trentacinquesima giornata di campionato e in programma alle 20:45 allo stadio Ferraris di Genova sarà visibile in diretta su Dazn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata