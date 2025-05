I lariani non si fermano più: quinto successo consecutivo

Prosegue la striscia di vittorie del Como, che batte 1-0 al ‘Tardini’ il Parma nel match valido per la 35/a giornata di Serie A e raccoglie il quinto successo di fila in campionato, scavalcando il Torino e salendo al decimo posto in classifica. Decisiva la rete di Strefezza, entrato qualche minuto prima per Da Cunha, al 34′ della ripresa su passaggio filtrante di Douvikas. I ducali si fermano così dopo sette risultati utili consecutivi e restano a quota 32 punti, momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione.

