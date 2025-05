Decide Raspadori. Campani primi a +6 in attesa del match dei nerazzurri

Il Napoli batte 1-0 in trasferta il Lecce nel match valido per la 35/a giornata di Serie A ottenendo un successo fondamentale nella corsa per lo scudetto. Decisiva la rete su punizione di Raspadori al 24′ del primo tempo. I campani salgono così a 77 punti, momentaneamente a +6 sull’Inter in campo in serata a San Siro contro l’Hellas Verona. Prova generosa da parte dei pugliesi, in partita fino alla fine, che restano fermi a quota 27, attualmente un punto sopra la zona retrocessione

