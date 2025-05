Sardi a +7 sulla zona retrocessione: non sono ancora salvi

L’Udinese ritrova una vittoria che mancava da due mesi battendo 2-1 in trasferta il Cagliari nel match valido per la 35/a giornata di Serie A. Zarraga sblocca il risultato al 27′ su invito di Davis dopo un grave errore di Luperto, poco dopo, al 35′, Zortea pareggia i conti battendo Okoye sul suo palo con un tiro non irresistibile. Nella ripresa gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e al 22′ trovano il gol vittoria con un tiro da due passi di Kristensen sugli sviluppi di una palla inattiva. Tardiva la reazione dei sardi, che incassano così la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate e rimangono fermi a 33 punti, momentaneamente a +7 sulla zona retrocessione. L’Udinese invece aggancia il Torino all’undicesimo posto a quota 44.

