Per il numero 10 bianconero anche un'ammenda di 10mila euro

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate l’attaccante turco della Juventus Kenan Yildiz, “per avere, al 46° del primo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria”. Per il bianconero anche un’ammenda di 10mila euro. Yildiz salterà le due prossime sfide contro Bologna e Lazio.

Serie A, tutti gli squalificati per la 35esima giornata

Un turno di stop per Daniele Ghilardi (Verona) espulso “per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco” e per Alberto Grassi (Empoli) “per avere, al termine della gara, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal quarto Ufficiale”. Squalifica per una giornata anche per Andrea Carboni (Monza), Diego Coppola (Verona), Kingsley Osezele Enizibue (Udinese), Liam Henderson (Empoli), Valentino Lazaro (Torino), Martin Ismael Payero (Udinese) e Luca Ranieri (Fiorentina).

