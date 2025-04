La squadra di Italiano fatica a Udine. Domenica prossima scontro Champions con la squadra di Tudor

Il Bologna non va oltre lo 0-0 in casa dell’Udinese, nel posticipo della 34/a giornata di Serie A e deve cedere di nuovo il quarto posto in classifica alla Juventus. Rossoblù e i bianconeri piemontesi si affronteranno nel prossimo weekend in un vero e proprio spareggio per la Champions League. Per l’Udinese, ormai salva, punto prezioso più per il morale che per la classifica. I friulani mettono fine ad una serie di cinque sconfitte consecutive.

Il match: Udinese pericolosa con Davis, nel Bologna doppia occasione Dalling-Freuler

Nel primo tempo Udinese più pericolosa, guidata soprattutto da un vivacissimo Davis che sfiora il gol a più riprese. Il centravanti impegna un paio di volte Skorupski e colpisce anche una traversa. Il Bologna risponde con una grande doppia occasione per Dallinga e Freuler, ma è l’unico vero squillo degli ospiti. Nella ripresa grandissima occasione per il Bologna con Orsolini, traversa clamorosa colpita su punizione. L’attaccante rossoblù ci riprova nel finale, ma da ottima posizione non trova la porta.

Nessun gol al termine di #UdineseBologna, un punto per parte 🤝 pic.twitter.com/rzYHsWVgOj — Lega Serie A (@SerieA) April 28, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata