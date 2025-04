La squadra di Baroni rimonta due gol al Parma di Chivu ispirato da un super Ondrejka (due gol). Colpo salvezza del Cagliari a Verona

La Lazio frena nella corsa a un posto nella prossima Champions League. All’Olimpico la squadra di Baroni pareggia per 2-2 contro il Parma dopo essere stata in svantaggio di due reti. Gli emiliani aprono le marcature con Ondrejka dopo soli 3′ ed è lo stesso giocatore svedese a raddoppiare al 46′. Per la Lazio è decisivo l’ingresso di Pedro. L’attaccante spagnolo infatti sigla una doppietta al 79′ e 84′. Per effetto di questo risultato i biancocelesti raggiungono in classifica la Roma a quota 60 punti, a due lunghezze di distanza dalla Juventus quarta mentre il Parma compie un altro passo avanti verso la salvezza. Ora la squadra di Chivu ha 32 punti.

Verona-Cagliari 0-2, colpo salvezza dei sardi

Nel altro match serale, il Cagliari si impone sul campo del Verona e conquista tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica. Decidono le reti di Pavoletti al 30′ e Deiola al 93′. Nei padroni di casa espulso Ghilardi all’85’. Per effetto di questo risultati i sardi salgono a quota 33 punti in classifica superando gli scaligeri fermi a 32.

4️⃣ giornate al termine del campionato, la classifica aggiornata 👀 pic.twitter.com/gK5y6NfkRi — Lega Serie A (@SerieA) April 28, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata