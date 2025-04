Decisa da due rigori la partita caratterizzata dalla dura protesta dei salentini contro la Lega Serie A

Pareggio 1-1 tra Atalanta e Lecce nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. Partita decisa da due rigori: Karlsson porta in vantaggio i salentini al 29′ trasformando un penalty concesso dopo intervento del Var per un fallo di mano di Hien, poi nella ripresa lo stesso Karlsson atterra Cuadrado in area e l’arbitro La Penna fischia la massima punizione per la Dea: Retegui trasforma al 69′ e fissa il risultato finale sul pareggio. L’Atalanta, al terzo posto con 65 punti, va a -6 dall’Inter per il secondo posto in classifica, mentre il Lecce ottiene un punto prezioso in ottica salvezza. La squadra di Giampaolo ora è a +2 su Empoli e Venezia, terzultime a parimerito. Il Lecce ha giocato la partita con una maglia bianca senza loghi e la scritta ‘Nessun colore, nessun valore’, in segno di protesta contro la decisione della Lega Serie A di non rimandare oltre domenica il match, rinviato da venerdì in seguito alla morte improvvisa del fisioterapista dei salentini, Graziano Fiorita. Il match è stato inoltre interrotto per circa un minuto nel primo tempo a causa di fumogeni lanciati dagli spalti da parte dei tifosi bergamaschi, anche loro in protesta contro le scelte della Lega.

#AtalantaLecce finisce in parità, a Karlsson risponde Retegui 🤝 pic.twitter.com/aRzkhK786n — Lega Serie A (@SerieA) April 27, 2025

Atalanta-Lecce, il tabellino

Atalanta-Lecce 1-1 (0-1): 29′ rig. Karlsson (L), 69′ rig. Retegui (A)

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou (59′ Ruggeri), Hien, Djimasiti; Bellanova (46′ Cuadrado), De Roon, Ederson (80′ Samardzic), Zappacosta; Pasalic (64′ De Ketelaere), Lookman; Retegui (80′ Maldini). All. Gasperini.

Lecce: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret (84′ Ramadani), Kaba; Pierotti (76′ Veiga), Rebic (84′ Burnete), Karlsson (70′ Helgason). All. Giampaolo.

Ammoniti: Gallo, Zappacosta

Arbitro: La Penna di Roma

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata