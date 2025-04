Nella semifinale di ritorno i rossoneri si impongono con un pesantissimo 3-0, grazie a una doppietta di Jovic e ad un gol di Rejinders

La maledizione del derby si abbatte ancora sull’Inter, che esce dalla Coppa Italia e vede così sfumare il sogno del triplete. Nella semifinale di ritorno il Milan si impone con un pesantissimo 3-0, grazie a una doppietta di Jovic e ad un gol di Rejinders, e conquista con merito la finale di Roma, dove quasi certamente affronterà il Bologna.

1. Papa Francesco ricordato prima del calcio d’inizio

Suggestivo omaggio a Papa Francesco, scomparso il lunedì di Pasquetta all’età di 88 anni, prima della partita. Sui maxi schermi del Meazza è stato proiettato un filmato per un momento emozionante sulle note di Ennio Morricone mentre il pubblico e le squadre osservavano un minuto di silenzio

2. Occasioni mancate per l’Inter

Tante le occasioni fallite dai nerazzurri soprattutto nel primo tempo, prima del gol del vantaggio milanista con Jovic. Ora per i ragazzi di Inzaghi c’è da ricaricare le batterie in pochissimo tempo, perchè domenica c’è una sfida decisiva per lo Scudetto contro la Roma prima della semifinale di andata in Champions League con il Barcellona.

3. Il Milan passa in vantaggio

Dopo un’altra grande occasione fallita da Lautaro, alla prima occasione è il Milan a passare in vantaggio poco dopo la mezzora con un bel colpo di testa di Jovic su cross di Jimenez dalla destra. Colpita a freddo, l’Inter prova a reagire rendendosi pericolosa prima dell’intervallo ancora in un paio di circostanze con Bisseck. In avvio di ripresa, però, è ancora il Milan a colpire e sempre con lo scatenato Jovic. L’attaccante serbo al 50′ è il più lesto a scaraventare in rete una palla vagante in mezzo all’area, dopo un contrasto tra Leao e Barella.

4. La rabbia di Inzaghi

Furioso in panchina, Inzaghi effettua quattro cambi in un colpo solo: dentro Calhanoglu, Arnautovic, Frattesi e Zalewski rispettivamente per Asllani, Taremi, Barella e Dimarco.

5. 3-0 e il Milan vola a Roma

Nel finale il Milan chiude definitivamente i conti trovando anche il gol del 3-0 con un bell’inserimento e un diagonale vincente di Reijnders. Per l’Inter è il colpo del definitivo ko. A Roma per la finale ci vola il Milan.

