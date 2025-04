Quinta sconfitta consecutiva per la compagine friulana

Con un gol per tempo il Torino piega per 2-0 l’Udinese e stacca proprio i bianconeri friulani in classifica per consolidare il decimo posto.

Quinta sconfitta consecutiva per la compagine friulana, che sembra aver già staccato la spina dopo aver raggiunto con ampio anticipo la salvezza. Decidono i gol di Adams nel primo tempo e di Dembelé nel secondo. Al 39′ l’attaccante scozzese risolve con un tap-in vincente una mischia in area dopo un tiro di Ricci respinto da Okoye e un successivo tentativo di Linetty. Gli ospiti provano nella ripresa a reagire, sfiorando anche il pari due volte con Lovric e con Atta. Nel finale, però, è il Toro a raddoppiate con Dembélé abile a sfruttare un grave errore difensivo di Solet.

