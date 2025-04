Una Lazio più forte anche delle polemiche dei giorni scorsi per lo slittamento di ben due partite dopo la morte di Papa Francesco

Una Lazio rabbiosa si impone per 2-0 in casa del Genoa nel recupero della 33/a giornata e, grazie al ko della Juventus a Parma, aggancia proprio i bianconeri al quinto posto in classifica a -1 dal Bologna nella lotta per un posto in Champions League. Ko tutto sommato indolore, invece, per i rossoblù liguri ormai tranquilli in classifica e fuori dalla lotta salvezza.

Una Lazio più forte anche delle polemiche dei giorni scorsi per lo slittamento di ben due partite dopo la morte di Papa Francesco. Nel primo tempo splendido il gol segnato da Castellanos al 33′ in mezza rovesciata, dopo che il Genoa era rimasto in dieci per l’espulsione di Otoa per fallo da ultimo uomo su Zaccagni. Nella ripresa la Lazio controlla e al 65′ trova anche il raddoppio con un sinistro vincente di Dia, su assist di Rovella. Nel finale la squadra di Baroni resta in dieci a sua volta per un cartellino rosso a Reda Belahyane. I biancocelesti riescono però ad addormentare la partita portando a casa tre punti fondamentali nella rincorsa all’Europa.

