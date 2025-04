Alle ore 21 a San Siro il derby che vale la finale. Programma, news e probabili formazioni

Inter-Milan, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 23 aprile alle ore 21 a San Siro. Dopo tre settimane dal match di andata nerazzurri e rossoneri si ritrovano per l’ultimo derby della stagione. Si riparte dall’1-1 maturato nei primi 90′ giocati a inizio aprile: al vantaggio di Tammy Abraham ha risposto l’ex milanista Hakan Calhanoglu. Entrambe le squadre avranno bisogno di una vittoria per staccare il pass per la finalissima.

Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato: l’Inter di Simone Inzaghi ha perso a Bologna ed è stata agganciata in vetta dal Napoli, il Milan di Sergio Conceicao è caduto in casa contro l’Atalanta e ora si aggrappa alla Coppa Italia per giocare in Europa alla prossima stagione.

La partita verrà trasmessa in diretta in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset, che detiene i diritti per l’edizione 2024/25 della Coppa Italia: il canale di riferimento sarà Canale 5. La sfida sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso il servizio Mediaset Infinity sull’app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi sul sito ufficiale.

Le ultime dai campi

Inzaghi deve fare ancora a meno di Thuram davanti e valuta chi inserire in attacco: testa a testa tra Arnautovic e Taremi, più defilato Correa. Possibile qualche rotazione, verso la titolarità Bastoni e Mkhitaryan che saranno squalificati in campionato contro la Roma.

Nel Milan ballottaggi aperti tra Thiaw e Pavlovic dietro e in attacco, con Abraham leggermente favorito su Jovic e Gimenez.

