Quattro match di serie A anche nel giorno di Pasquetta in cui spicca il ritorno in campo della Juventus di Tudor sul campo del Parma, nell’ultimo posticipo, quello delle 20.45. I bianconeri hanno bisogno di una vittoria per continuare la caccia alla prossima Champions League. Il tecnico croato deve fare a meno di Koopmeiners non convocato mentre Renato Veiga ha smaltito la sindrome influenzale. In casa ducale il tecnico Chivu dovrebbe continuare con la difesa a 3. In attacco Pellegrino e Bonny.

Parma-Juventus: le probabili formazioni

Parma: Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Sohm, Bernabé, Keita, Valeri; Pellegrino, Bonny.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; N.Gonzalez, Kolo Muani; Vlahovic.

Parma-Juventus: dove vederla in tv

Parma-Juventus sarà visibile solo in pay tv su DAZN e DAZN 1

Serie A, gli altri match di oggi

La giornata di Pasquetta di serie A partirà alle 12.30 con Torino-Udinese, poi alle 15 Cagliari-Fiorentina. Alle 18 Genoa-Lazio precederà la sfida del Tardini. Ieri l’inedito turno di Pasqua ha visto il pareggio 2-2 tra Empoli e Venezia poi la vittoria 1-0 del Bologna sulla capolista Inter e il successo dell’Atalanta 1-0 a San Siro contro il Milan.

