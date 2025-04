Doppio botta e risposta tra toscani e veneti nella sfida salvezza: il risultato serve poco a entrambe

Empoli e Venezia pareggiano 2-2 nella sfida salvezza valida per la 33ma giornata di Serie A giocata al ‘Castellani’. Padroni di casa in vantaggio con Fazzini al 59′ ma i lagunari rispondono e la ribaltano grazie alle reti di Yeboah al 68′ e di Buso all’85’. La gioia dei veneti dura però lo spazio di due minuti: è Anjorin a riportare il match in parità. Per le due squadre in lotta per non retrocedere un punto a testa che permette solo di smuovere al classifica ma ad entrambe servivano i tre punti per scavalcare il Lecce e piazzarsi al quart’ultimo posto. Empoli e Venezia si portano a 25 punti, ad un punto dai pugliesi che restano al 17mo posto.

