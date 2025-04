L'Atalanta consolida così il terzo posto in classifica a 64 punti

L’Atalanta ha sconfitto 1-0 il Milan a San Siro nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. Gol partita per gli orobici siglato da Ederson al 62esimo minuto, su assist di Bellanova. L’Atalanta consolida così il terzo posto in classifica a 64 punti, Milan fermo al nono posto a 51 punti.

