I partenopei agganciano momentaneamente la capolista Inter. Conte: "qui sto bene ma mancano mezzi per vincere"

Il Napoli supera per 1-0 al Brianteo il Monza nella gara valida per la 33ma giornata di Serie A e aggancia momentaneamente l’Inter in testa alla classifica a 71 punti. Decide la rete di McTominay al 72′ dopo che a più riprese il Napoli ha rischiato di subire la rete della formazione brianzola, ultima in classifica. Domani l’Inter è impegnata in trasferta contro il Bologna.

Conte: “A Napoli sto bene, la gente vuole vincere ma non ci sono mezzi”

“A Napoli mi sono integrato benissimo, così come la mia famiglia. Ci vivo benissimo, sto benissimo. Si mangia alla grande, c’è sempre il sole, i tifosi ti fanno sentire partecipe. Dobbiamo vivere il presente, sapendo che da parte mia ci sono tutte queste situazioni favorevoli. La gente vuole vincere, ha ambizione e quindi c’è grande apertura da parte mia sotto tutti i punti di vista, poi bisognerà vedere la realtà quale sarà”. Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, a Dazn, dopo la vittoria sul Monza “Grande apertura perché, ripeto, a Napoli sto bene. Ho trovato una piazza che mi dà emozione e questo è molto importante. Chi mi prende, comunque io porto aspettative. Chi prende Conte dice ‘O arriva primo o secondo’, anche se arrivi decimo. Non basta lottare per arrivare in Europa, crescono ambizioni e aspettative. Io mi metto a capo e posso fare da garante su tutto, però non sono stupido, se non ci sono i mezzi necessari per fare questo”, ha aggiunto.

