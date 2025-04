Alla Gazzetta dello Sport rivela di aver maturato la decisione dopo il tormento per il suo ginocchio

Si ritira Andrea Conti, calciatore ex Milan e Atalanta. Lo ha annunciato alla Gazzetta dello Sport, dicendo che dopo un lungo calvario per via di diversi infortuni si ritira perché “non ce la fa più”.

Cosa ha detto Andrea Conti

“Non c’è niente di più brutto di quando ti rendi conto che è finita. Ma accettarlo diventa l’unico modo per andare avanti” ha detto Conti. Per lui una lotta continua con un ginocchio che non lo ha mai lasciato in pace. “Non c’è un giorno della mia vita in cui non ci pensi. Mi viene in mente in ogni istante, influenza ogni mio movimento, anche il più banale”.

Andrea Conti ha dichiarato di aver “maturato nel tempo questa decisione” dopo aver “perso ogni speranza”.

Il calciatore parla anche dei suoi allenatori. Di Gasperini dice “Personalmente gli devo tantissimo e posso solo che parlarne bene” mentre su Pioli rivela amarezza: “Quando lui è arrivato al Milan ho iniziato a giocare sempre, poi mi sono rifatto male e da lì in avanti per lui sono sparito. Era come non mi vedesse. Non mi ha mai dato una spiegazione, né nulla. Diciamo che è stato un ultimo schiaffo“.

