La testimonianza di Dalma: "Noi ingannati dai medici"

Nel processo per la morte di Maradona arriva la testimonianza della figlia: “La casa puzzava di urina“, “Fummo ingannati dai medici”. Dalma Maradona, una delle figlie di Diego Armando Maradona, ha testimoniato martedì nel processo contro sette operatori sanitari accusati di negligenza nella morte dell’ex campione argentino, descrivendo la stanza in cui suo padre fu sottoposto a ricovero domiciliare nel 2020 come “disgustosa” e “puzzolente di urina“.

Dalma ha dichiarato che lei e i suoi fratelli furono ingannati dai medici che curavano il padre. “Ci promisero un ricovero domiciliare che non è mai avvenuto”, ha detto la maggiore dei cinque figli dell’ex capitano della nazionale argentina e la prima di loro a testimoniare in tribunale. “Ci hanno fatto credere in qualcosa che non è mai successo. Ci hanno ingannati nel modo più crudele per sostenere quella bugia”, ha aggiunto.

La causa della morte di Maradona

Maradona morì il 25 novembre 2020 mentre si trovava in assistenza domiciliare alla periferia di Buenos Aires, pochi giorni dopo essere stato operato per un ematoma formatosi tra il cranio e il cervello. Aveva 60 anni.

Dalma ha dichiarato che l’ambiente non era adatto a cure mediche: “Puzzava di urina, il letto era disgustoso“, ha detto. “C’era un bagno chimico. C’erano dei pannelli alle finestre per bloccare la luce. Non c’era nulla. Era orribile. Anche la cucina era disgustosa”.

Il processo per la morte di Maradona

Sette operatori sanitari, tra cui un neurochirurgo e una psichiatra, sono a processo per non aver fornito cure adeguate e rischiano una pena massima di 25 anni di carcere. Dalma ha ricordato che dopo l’intervento per l’ematoma, il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov e lo psicologo Carlos Díaz, tre degli imputati che lei ha identificato come “i medici di mio padre”, suggerirono il ricovero domiciliare perché Maradona non voleva restare in ospedale. “C’erano tre opzioni (ricovero volontario, ricovero forzato e ricovero domiciliare), ma ci fecero capire che il ricovero domiciliare era l’unica possibilità”, ha detto Dalma. “Ci promisero infermieri 24 ore su 24 per monitorare la pressione e somministrargli i farmaci”.

